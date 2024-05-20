منتدى المشاريع المستقبلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقيمه الهيئة السعودية للمقاولين في نسخته السادسة، يومي 20 و21 مايو الجاري، في فندق الفورسيزون بالرياض، بهدف تعزيز التعاون بين أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، إذ إن المنتدى وفعالياته المصاحبة تؤدي دورا حيويا في بناء شبكة مهنية قوية، ويسهم في تطوير قطاع البناء والتشييد بالمملكة، ويفتح المجال أمام اكتشاف فرص استثمارية جديدة، وتحسين الخطط والقرارات المستقبلية. ويوفر المنتدى منصة مثالية للتعرف على تفاصيل المشاريع وآلية التقدم لها، من المقاولين والمهتمين وملاك المشاريع من القطاع الحكومي والخاص، إذ تجمع الهيئة السعودية للمقاولين المقاولين والمهتمين والجهات العارضة (الحكومية والخاصة)، والموردين، والمصانع، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، والبنوك.

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