أمانة القصيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء أعلنت عن طرح فرصتين استثماريتين أمام منشآت القطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية وتنشيط الحركة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء أعلنت عن طرح فرصتين استثماريتين أمام منشآت القطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية وتنشيط الحركة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة. ودعت أمانة منطقة القصيم الراغبين في الدخول بالمنافسة بتلك الفرص وغيرها بالدخول على بوابة الاستثمار البلدي (فرص) والاطلاع على دليل الفرص المتاحة عبر الموقع الالكتروني.

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