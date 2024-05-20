مذكرة تفاهم بين بنك التنمية الاجتماعية ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقّع بنك التنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية يوم أمس الأحد في الرياض، وقد مثّل بنك التنمية الاجتماعية في هذه المذكرة الرئيس التنفيذي م/ سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ممثلة بالأستاذ وليد المقبل، رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار تعاوني بين البنك واللجنة للتصدي للتحديات والمشكلات في الثقافة المالية والاحتيال بالتقنية، كما يشمل التعاون تقديم خدمات التوعية بمخاطر الاحتيال المالي والاستشارات في مجالات التدريب والتطوير.

وتشمل المجالات التي سيتم التعاون فيها بين الطرفين تقديم خدمات توعوية مشتركة بالأمور المالية وتوفير الدعم من خلال التقنية المقدمة والتعاون في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات المتعلقة بنشاط الطرفين وفق اختصاصاتهما، وبحث سبل التعاون في تطوير المبادرات والابتكارات في مجال التعاملات المالية.

وتعكس هذه المذكرة أهمية تعزيز الثقافة المالية والتوعية المصرفية في المملكة، وتعزز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي.