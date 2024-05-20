شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد عمومية مصر الجديدة للإسكان الخميس المقبل لمناقشة القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو الجارى؛ لمناقشة القوائم المالية للعام الماضي وحساب توزيع الأرباح، حيث حققت الشركة بحسب بيانها للبورصة صافي ربح بلغ 7.808 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 603.239 مليون جنيه في عام 2022.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 15.620 مليار جنيه، مقابل 1.999 مليار جنيه في عام 2022.

يشهد الجمعية العامة الدكتور هانى سليمان رئيس القابضة للتشييد والتعميرورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات والمساهمين.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بقيادة الدكتور سامح السيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، وافقت على توقيع ملحق التعاقد الخاص المتعلق بتطوير الأرض الشمالية البالغ صافي مساحتها القابل للتطوير 894 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان سابق للبورصة أن العقد يتضمن حد أدى مضمون بمبلغ 23.806 مليار جنيه، ودفعة مقدمة قدرها 155.25 مليون جنيه وخطاب ضمان بقيمة 134.55 مليون جنيه.

وأضافت فى بيانها أن الشركة المنفذة سوف تنتهي من تصميم المخطط العام للمشروع بالمنطقة الجنوبية البالغ مساحتها 865 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة بواسطة مجموعة استشارية من إنجلترا وأسبانيا ومصر قبل نهاية أغسطس المقبل، والبدء في تسويق وتنفيذ المشروع فور صدور القرار الوزاري.

من جانب آخر، أوصى المجلس باستكمال المفاوضات مع المطورين المتقدمين للشركة لتطوير مساحة 491 فداناً في مدينة هليوبوليس الجديدة، ومخاطبة مقدمي العروض غير المكتملة للحدود الدنيا التي يستهدفها المجلس والتي تتضمن حدى أدنى مضمون بقيمة 16.5 مليار جنيه، ودفعة تعاقد لاتقل عن مليار جنيه، وقيمة حالية للإيرادات لاتقل عن 35 مليار جنيه في فترة تطوير وبيع لاتزيد على 12 عاماً.