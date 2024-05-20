شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للسيارات: مصر على أعتاب تصنيع أول سيارة كهربائية محليا العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مصر على أعتاب تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع العام المقبل بخبرات صينية.

ومؤخرا نجحت الشركة بالتعاون مع شركة سكانيا العالمية الشريك الأجنبى في تصنيع أول أتوبيس، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي وتنفيذا لاتفاق التعاون بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام.

كما نجحت شركة النصر لصناعة السيارات بتسليم أول أتوبيس نقل جماعي صديق للبيئة لشركة "اكتا "المسئولة عن النقل الجماعي في العاصمة الإدارية وذلك تمهيدا لإبرام اتفاق بين الشركتين لتوريد إجمالي الكمية التى تحتاجها الشركة المشغلة من الأتوبيسات اللازمة لتدخل الخدمة ضمن منظومة النقل الجماعى في نطاق العاصمة الإدارية، وهو اتوبيس موفر لـ 30% من الطاقة ويسير 500 كيلو بالشحنة الواحدة.

أضاف شديد لـ"الخليج 365"، أنه سيتم صنع أول سيارة كهربائية محلية في مصر ملاكي تناسب المصريين خلال الفترة المقبلة بالشركة 2025 تحديدا في عام، بالتعاون مع شركة صينية ستوطن الصناعة محليا، وبجانب تصنيع أتوبيسات جديدة وتشغيل الشركة للفترة المقبلة والاستفادة القصوى من الشركة، ومن المتوقع بحسب المصادر ألا تقل مسبة المكون المحلى للسيارات الجديدة الملاكي الكهربائية عن 60%.

يشار أن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام قال إن هناك خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل شركة النصر لصناعة السيارات تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية ، وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها، وأن هناك مؤشرات إيجابية ومراحل متقدمة في المفاوضات جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية.

وكشف الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن نسبة المكون المحلى في الأتوبيسات الجديدة صديقة البيئة التي حظيت باهتمام المصريين على صفحات السوشيال ميديا، تصل لأكثر من 60%، وهي تعمل بالغاز الطبيعي، ويتم تصنيعها بشراكة إحدي الشركات العالمية التي تورد الأجزاء الرئيسية.