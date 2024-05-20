شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. استقرار أسعار الفراخ عند 82 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات بورصة الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الإثنين 20 مايو 2024 وسجلت أسعار الفراخ اليوم في الأسواق تسليم أرض المزرعة مستويات 80 و82 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 90 إلي 92 جنيها.



ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 95 و97 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها.



ويسجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 90 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 89 جنيها وقد يصل الي 95 جنيها في مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

في ذات السياق استقرت أسعار البيض في السوق المصري لتسجل أدني مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدي .