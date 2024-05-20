شكرا لقرائتكم خبر عن «سال»: توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول من العام المالي 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2024م
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 140.8 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم، بينما بلغت حصة السهم من التوزيع 1.76 ريال.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17.6%، بينما سيكون تاريخ الأحقية 2024/05/26 م
وأوضحت أن تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 140.8 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم، بينما بلغت حصة السهم من التوزيع 1.76 ريال.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17.6%، بينما سيكون تاريخ الأحقية 2024/05/26 م
وأوضحت أن تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.