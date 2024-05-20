شكرا لقرائتكم خبر عن «سال»: توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول من العام المالي 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 140.8 مليون ريال.

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم، بينما بلغت حصة السهم من التوزيع 1.76 ريال.

وأشارت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17.6%، بينما سيكون تاريخ الأحقية 2024/05/26 م

وأوضحت أن تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2024موقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 140.8 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم، بينما بلغت حصة السهم من التوزيع 1.76 ريال.وأشارت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17.6%، بينما سيكون تاريخ الأحقية 2024/05/26 موأوضحت أن تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.