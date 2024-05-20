الاقتصاد

«سال»: توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول من العام المالي 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سال للخدمات اللوجستية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2024م
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 140.8 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم، بينما بلغت حصة السهم من التوزيع 1.76 ريال.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17.6%، بينما سيكون تاريخ الأحقية 2024/05/26 م
وأوضحت أن تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.
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MO Nasa

MO Nasa

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