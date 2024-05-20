شكرا لقرائتكم خبر عن صيف ساخن ينتظر مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ترقب خطوة الفيدرالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تقرير لشبكة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية إن هذا الصيف قد يكون قاسيًا بالنسبة للمستثمرين في الأسهم الأمريكية، حيث من المرجح أن يظل السوق ثابتًا أو يخضع لتصحيح خلال الأشهر المقبلة، بعد القفزات الكبيرة التي شهدها مؤخراً وحتى الآن، والتي صاحبها مبالغة في تقييمات أسهم بعض الشركات، كما توقع بعض المحللين في وول ستريت. شكوك حول ارتفاع الأسهم الأمريكية الحالي أبدى ديفيد موريسون محلل السوق في "ترايد نايشن" تشككه بشأن الارتفاع الأخير في الأسهم حيث يحوم مؤشر إس آند بي 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بالقرب من الأرقام القياسية بعد قراءة التضخم الأقل عن شهر أبريل.

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وحذر موريسون من أن الارتفاع في حد ذاته يمثل مشكلة بالنسبة للأسهم لأنها باهظة الثمن بالفعل بحيث يصعب تخيل تحرك السوق للأعلى من هذه الأسعار.

ويرى أن المؤشر القياسي معرض لتصحيحات حادة عدة بنسبة 10% على الأقل منهيًا العام عند 4500 نقطة. وذكر موريسون: "الخطوة التالية ستكون للأسفل وليس للأعلى".

ويضعه هذا الرأي على خلاف مع عدد متزايد من المضاربين على الارتفاع في السوق الذين يرون أن خفض سعر الفائدة في نهاية المطاف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو محفز إيجابي قوي. التخفيض الأول لسعر الفائدة ومع ذلك، يعتقد موريسون أن التخفيض الأول لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن بسهولة تأجيله لمدة 3 أشهر أخرى مما يعني عدم التخفيض هذا الصيف أو ربما عدم التخفيض على الإطلاق هذا العام.

وقال إن كل ما يتطلبه الأمر هو قراءة واحدة للتضخم لتبديد احتمال خفض أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام تمامًا. مشاعر سوقية متباينة أشار موريسون إلى تباين مشاعر المستثمرين قائلًا: "يعاني المستثمرون من جرعة كبيرة من المشاعر المختلطة وأنا قلق من أننا قد نكون في طور ذروة تفجيرية مع أصداء التحركات التي شهدناها في أوائل عام 2020. لا يوجد محفز واضح لعمليات البيع ولهذا فمن الصعب تحديد ما يمكن أن يساعد في رفع الأسهم إلى أعلى بكثير". أداء مؤشر إس آند بي 500 من جانبة يرى ويل ماكجو مدير الاستثمارات في "برايم كابيتال إنفيستمينت آدفيسورز " أن "مؤشر إس آند بي 500 سينهي العام بشكل ثابت عند مستوى تداوله حاليًا فالأسهم باهظة الثمن بالفعل وليس لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة علاوة على أن أسعار الفائدة تتراوح بين 4% و5% في الماضي دون التسبب في ركود".

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وحذر كل من موريسون وماكجو من أن المستثمرين يواجهون أيضًا عددًا كبيرًا من العقبات في النصف الآخر من العام والتي ستمنع الأسهم من الارتفاع. احتمالات الركود وقال موريسون إن الاقتصاد الأمريكي يواجه احتمالًا معتبرًا بحدوث ركود خلال العام المقبل 2025، وربط احتمالات الهبوط الحاد بنحو 60% على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الذي يرى فرصة بنسبة 50% لذلك لأن الاقتصاد قد ينزلق إلى الانكماش خلال الأشهر الـ12 المقبلة.