شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسماك»: زيادة نسبة تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، أمس، بتعديل نسبة التخفيض في رأس المال، بعد توصية المجلس في 2 يناير الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، قرر المجلس تعديل نسبة التخفيض في رأس المال من 52.89 % إلى 66.2%، فيما كان رأس المال قبل التخفيض: 400 مليون ريال، وبعد التخفيض 135.2 مليون ريال.
وكان عدد الأسهم قبل التخفيض 40 مليون سهم، فيما أصبح بعد التخفيض 13.520 مليون سهم.
وأوضحت أن سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، مشيرا إلى أن طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء 26,480,000 سهم من أسهم الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، قرر المجلس تعديل نسبة التخفيض في رأس المال من 52.89 % إلى 66.2%، فيما كان رأس المال قبل التخفيض: 400 مليون ريال، وبعد التخفيض 135.2 مليون ريال.
وكان عدد الأسهم قبل التخفيض 40 مليون سهم، فيما أصبح بعد التخفيض 13.520 مليون سهم.
وأوضحت أن سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، مشيرا إلى أن طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء 26,480,000 سهم من أسهم الشركة.