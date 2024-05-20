الاقتصاد

«الأسماك»: زيادة نسبة تخفيض رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة للأسماك، أمس، بتعديل نسبة التخفيض في رأس المال، بعد توصية المجلس في 2 يناير الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، قرر المجلس تعديل نسبة التخفيض في رأس المال من 52.89 % إلى 66.2%، فيما كان رأس المال قبل التخفيض: ‏400 مليون ريال، وبعد التخفيض 135.2 مليون ريال.
وكان عدد الأسهم قبل التخفيض 40 مليون سهم، فيما أصبح بعد التخفيض 13.520 مليون سهم.
وأوضحت أن سبب تخفيض رأس ‏المال: إعادة هيكلة رأس مال ‏الشركة لإطفاء ‏الخسائر المتراكمة، مشيرا إلى أن طريقة تخفيض رأس ‏المال عبر إلغاء ‏26,480,000‏ سهم ‏من أسهم ‏الشركة.‏
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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