الاقتصاد

احتساب نسبة التذبذب لسهم «شاكر» على أساس سعر 27.20 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، أمس على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية
وستحتسب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 27.20 ريال لهذا اليوم الإثنين، وإلغاء الأوامر القائمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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