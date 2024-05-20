شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «شاكر» على أساس سعر 27.20 ريال والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، أمس على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانيةوستحتسب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 27.20 ريال لهذا اليوم الإثنين، وإلغاء الأوامر القائمة.وبحسب بيانات "تداول" ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء المقبل.