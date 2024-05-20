شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم يسجل 3180 جنيها فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع ملحوظ، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3180 جنيها، وذلك على خلفية صعود السعر العالمي للذهب فوق 2415 دولار بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3634 جنيها.

عيار 21 يسجل 3180 جنيها.

عيار 18 يسجل 2726 جنيها.

عيار 14 يسجل 2120 جنيها.

الجنيه الذهب 25440 جنيها.





الذهب العالمي يواصل الصعود

وارتفعت أسعار الذهب العالمية فوق 2415 دولار بعد تراجع اعانات البطالة الأمريكية وتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ساعدوا على انهاء زخم الهبوط بالنسبة للدولار الأمريكي، وهو ما انعكس على أداء الذهب الذي توقف عن الصعود وفشل في تجميع الزخم الكافي للاستمرار في الصعود وتخطي حاجز المستوى 2400 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الملاحظ أن حركة الذهب عادت إلى الارتباط بشكل عكسي مع حركة الدولار الأمريكي وهي العلاقة التاريخية بينهما والتي قد توقفت مؤخراً ولفترة من الوقت بسبب التوترات الجيوسياسية التي أجبرت الأسواق على التوجه لشراء الذهب والدولار على حد سواء باعتبارهما الملاذ الآمن.

في المقابل تحول المتداولين على الذهب للاهتمام بمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ليتبع الذهب التغيرات في البيانات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على توقعات الأسواق بشأن موعد خفض الفائدة. ولكن بشكل عام يجد الذهب الدعم من الطلب الفعلي على المعدن النفيس.



