شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الأولى من المنتدى السنوى للميثاق العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، أطلقت الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، منذ قليل النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وعدد كبير من الحضور والمشاركين.

يجمع الحدث المقام بأحد فنادق القاهرة، قادة الفكر والخبراء في مجالات التنمية المستدامة، ويستكشف رؤيتهم حول التحديات التي تواجه جهود الاستدامة، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



يتحدث في الفعاليات، الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وتولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا وكذلك إلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر. في الجلسة الاولي .