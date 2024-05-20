منتصف التعاملات.. ارتفاع كبير في سعر الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

قفز سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم، الإثنين، بنحو 45 جنيها للجرام، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

وفيما يلي قائم بأسعار الذهب خلال منتصف التعاملات، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2140 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2751 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 3210 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3668 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب عند 25680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2444 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع خلال تعاملات الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 1.02%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.