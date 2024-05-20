شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«رتال» توقع عقدا مع «روشن» بـ2.89 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة رتال للتطوير العمراني عن توقيع شركة التعمير والإنشاء المحدودة (شركة تابعة)، أمس، عقدا مع مجموعة روشن لغرض تطوير وتصميم وبناء مشروع الدانة موقع رقم (1) بمدينة الظهران، وإنشاء 1962 وحدة سكنية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن قيمة العقد تبلغ 2.892 مليار ريال.

وتتولى شركة التعمير والإنشاء المحدودة تطوير وتصميم المخطط العام التفصيلي، وتصميم وتنفيذ البنية التحتية، وأعمال التشجير والمساحات الخضراء، وتنفيذ 1,962 وحدة سكنية بالإضافة إلى المرافق العامة بمشروع الدانة في مدينة الظهران موقع رقم (1) التابع لمجموعة روشن أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وتبلغ مدة العقد 45 شهراً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مجموعة روشن إلى شركة التعمير والإنشاء المحدودة.

ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة خلال مدة تنفيذ المشروع للسنوات 2024م – 2025م – 2026م – 2027م - 2028م.