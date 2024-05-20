شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة توقف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى روسيا وأوروبا وانجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 154 لسنة 2024 بشأن توقف عدد 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، روسيا الاتحادية" بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعدد 111 بتاريخ 20 مايو 2024.

وأوضح القرار أن هذه الدول تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى، وذلك حتى نهاية الموسم، وفيما يلي قائمة الشركات:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من البطاطس في شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 30 مليونا و578 ألف دولار، بينما كانت 29 مليون و950 ألف دولار في شهر يناير عام 2023، بزيادة طفيفة بلغت 628 ألف دولار.



