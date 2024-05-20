شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر الرصد السنوى للمرأة للمصرية فى مجالس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوى لمرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارة بعنوان «تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030».

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن التقرير يلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز الإدراك بتأثير القيادة النسائية على مجالس الإدارة، مضيفة أن المرأة أصبحت عامل رئيسيًا وفعالًا فى تشكيل المستقبل، مؤكدة أن تمكين المرأة يمثل استثمار للمستقبل، وتعزيز للمجتمعات المحلية الأقوى من خلال السماح لأصوات النساء أ تكون مسموعة، مما يؤدى إلى صنع قرارات أكثر فعالية ومجتمع عادل وشامل.

وأكدت إدراك مصر لأهمية تمكين المرأة باتخاذ خطوة رائدة بإطلاق أول استراتيجية وطنية للمرأة فى العالم تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتعكس التزام مصر بتمكين المرأة والنهوض بدورها فى المجتمع، والتى من ضمن أهدافها هدف زيادة تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة.

وأضافت هالة السعيد أنه على الرغم من أن المناصب الإدارية ومناصب مجالس الإدارة يسيطر عليها الذكور منذ فترة طويلة، إلا أن النساء يمكن أن يأتين بآراء وأفكار قيمة لاستراتيجية الإدارة، فضلًا عن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية ورؤى العملاء، موضحة أن الإحصاءات أظهرت أن الشركات التى لديها أكبر نسبة من المديرات التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة من النساء تتفوق فى الأداء على منافسيها من حيث متوسط العائد على حقوق الملكية والأصول بنسبة تبلغ 74٪ على الأقل.

واستطردت أن مصر وضعت على قائمة أولوياتها تشجيع المشروعات والهيئات على زيادة عدد النساء فى مجالس إدارتها، مشيرة إلى قرار البنك المركزى المصرى لعام 2021 بالطلب من جميع البنوك ضمان شغل النساء لمقعدين على الأقل فى مجالس إدارتها، فضلًا عن إصدار الهيئة المصرية للرقابة المالية لقرارات تلزم الشركات المدرجة فى البورصة والشركات المنظمة بزيادة عدد النساء فى مجالس إدارتها إلى اثنين على الأقل أو زيادة نسبة النساء إلى 25 ٪ من مجالس إدارتها.

وتابعت أنه نتيجة لذلك، فقد زادت نسبة مشاركة المرأة وفقًا لتقرير مرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارة 2023، فى المناصب القيادية العليا وفى مجالس إدارة الشركات المتداولة فى البورصة المصرية، وفى القطاعات المصرفية، وفى المؤسسات العامة، وفى القطاع المالى غير المصرفى لتصل كبير إلى 22.2٪ فى عام 2023، كما أظهر المؤشر العام لتمثيل المرأة فى المجالس فى الهيئات التى تمت دراستها زيادة بنحو 3.6٪ بين عامى 2022 و2023.

وأوضحت هالة السعيد أنه إذا استمرت معدلات النمو السنوى الحالية، فمن المتوقع أن يتم تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة 6.7٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الوصول إلى هدف استراتيجية 2030 المتمثل فى تمثيل 30٪ من النساء فى مجالس الإدارة بحلول عام 2026.

واختتمت مؤكدة أن التمكين الاقتصادى للمرأة يمثل عاملًا أساسيًا فى دفع عجلة التقدم الأخلاقى والاقتصادى على حد سواء، مشيرة إلى أهمية التعاون من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتأييد أدوارها القيادية، والاستفادة من مهاراتها لدفع تنمية المنطقة، موضحة أن إطلاق التقرير يمثل علامة بارزة نحو إحداث تأثير مجتمعى إيجابى.