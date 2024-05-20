شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. الفراخ البيضاء ترتفع إلى 87 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات بورصة الدواجن فى الأسواق المصرية اليوم بالتعاملات المسائية حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق تسليم أرض المزرعة إلى مستويات تراوحت بين 85 و87 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 95 إلى 98 جنيها بسبب زيادة النفوق فى المزارع جراء موجة الحر الحالية.

ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 95 و97 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها.



ويسجل سعر كيلو الفراخ فى الأسواق للمستهلكين حوالى 95 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 98 جنيها وقد يصل إلى 100 جنيه فى مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

فى ذات السياق استقرت أسعار البيض فى السوق المصرى لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للابيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدى.