شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار واليورو أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

بورصة موسكو

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الدمام - شريف احمد - انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل عند إغلاق اليوم في بورصة موسكو إلى مستوى 90.0700 روبلاً، بانخفاض قدره 68.00 كوبيكاً، مقارنة بمستواه عند إغلاق اليوم السابق.بدوره، تراجع سعر صرف اليورو، مسجلا 97.9350 روبلاً، بانخفاض قدره 69.00 كوبيكاً, كما هبط سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8.30 كوبيكات ليصل إلى 12.4200 روبلاً.وتراجع مؤشر بورصة موسكو عند إغلاق اليوم بواقع 49.35 نقطة، ما نسبته 1.423%، مقارنة بإقفال التداول السابق ليبلغ 3418.74 نقطة.وهبط مؤشر RTS إلى مستوى 1192.01 نقطة، بمقدار 12.09 نقطة، أي بنسبة 1.004%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق.