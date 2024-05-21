شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.. انخفاض طفيف بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب مصر انخفاض طفيف بحوالي عشرة جنيهات وذلك مع هبوط سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر والعيار الرئيسي في الصاغة 3170 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 24 يسجل 3623 جنيها.

عيار 21 يسجل 3170 جنيها.

عيار 18 يسجل 2717 جنيها.

عيار 14 يسجل 2113 جنيها.

الجنيه الذهب 25360 جنيها.



تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، ويأتي هذا التراجع في ظل تقلص التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى ضرورة استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

وسجل سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم انخفاض بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2406 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2426 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2418 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن كون السعر مستقر فوق المستوى 2400 دولار للأونصة فإن هذا يدعم عودة السعر إلى الصعود من جديد.

وفى الوقت الحالي هدأت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد سقوط طائرة هيلوكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وآخرين، خاصة بعد إشارات أن الحداثة بفعل فاعل وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير يوم أمس، ولكن بعد اعلان السلطات الإيرانية أن سقوط الطائر كان حادثاً تقلصت هذه التوترات سريعاً لينعكس بشكل سلبي على سعر الذهب اليوم



