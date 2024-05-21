شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الفشن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة، موضحاً أنها إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع على الطريق الصحراوي الغربي الواصل بين القاهرة وأسوان، ويمر بحرم المدينة مسار الخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع، وتبعد حوالي 15 كم غرب مدينة الفشن، و90 كم جنوب غرب مدينة بني سويف، و60 كم جنوب مدينة الفيوم الجديدة، وتبلغ مساحتها حوالي 17958.05 فدان طبقاً للقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018.

واستعرض وزير الإسكان، المخطط العام لمدينة الفشن الجديدة، حيث تتنوع استعمالات الأراضي، وتشمل الإسكان، والمختلط، وخدمات إقليمية، وخدمات ومناطق خضراء ومفتوحة، وصناعي، ولوجيستي، ومناطق استثمارية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة، 177.5 فدان، والمرحلة العاجلة من المدينة بمساحة 85 فداناً.

كما استمع الوزير إلى شرح مفصل من المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة، حول الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات بالمرحلة الأولى بالمدينة، وتشمل مشروعات (الإسكان - المبانى الخدمية - الطرق - المرافق - الكهرباء والاتصالات - الزراعة - غيرها).