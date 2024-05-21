شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.34 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا ما يعادل 0.1% ليصل إلى 83.34 دولارا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات أي 0.1% إلى 79.72 دولارا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1% أمس، بعدما صرح مسؤولون بمجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى "البنك المركزى" أنهم ينتظرون المزيد من الدلائل على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم "طويل الأمد"، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، مجموعة أوبك+، في الأول من يونيو المقبل.



