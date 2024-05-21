شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يقومان بجولة تفقدية لأحد المنتجعات السياحية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية لأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ والتي تم افتتاح المرحلة الأولى منها مؤخراً.

وجاء ذلك خلال زيارة الوزير أمس لمدينة شرم الشيخ للمشاركة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الأفريقي المصري للسياحة Africa Tourism Forum Egypt والذي يتم انعقاده لأول مرة في مصر.

وشارك في هذه الجولة عدد من منظمى الرحلات من الدول المختلفة من المشاركين في المنتدى، وقيادات من المحافظة، وعدد من سفراء الدول المختلفة، والمشاركين من عدة دول.

وقام الوزير والمحافظ بجولة داخل المنتجع السياحي، تفقدا خلالها ما يقدمه من خدمات وأماكن ترفيهية وأخرى للتسوق، ومجموعة المطاعم والكافيتريات والمحلات التجارية وأماكن الضيافة.

كما استمعا إلى شرح مفصل من ناصر عبد اللطيف المستثمر السياحي ومالك المنتجع السياحي، عن مكونات المنتجع وأعداد الغرف الفندقية الموجودة، حيث تم الإشارة إلى أنه تم افتتاحه جزئياً منذ ٤ شهور، وأنه يضم أماكن متنوعة للترفيه وأكبر منطقة ملاهي للأطفال.

وتم الإشارة إلى أن نسب الإشغال الفندقي بالمنتجع منذ افتتاحه والتي تشهد ارتفاعاً حيث وصلت إلى 106% في فترة عيد الفطر المبارك الماضي، كما أنه يوفر 800 فرصة عمل مباشر، وأن هناك عدد كبير من منظمي الرحلات الدوليين قاموا بانتهاء الحجوزات الفندقية الخاصة بشهر أكتوبر المقبل وبالموسم السياحي الجديد وخاصة أن الموسم السياحي للمدينة يكون على مدار 12 شهر في السنة.

ومن جانبه، ثمن أحمد عيسى على هذه التجربة الفندقية الرائعة وما تقدمه للزائرين والسائحين، مشيراً إلى أن هذا الفندق يعتبر بذاته مقصداً سياحياً داخل المقصد السياحي المصري وهو توجه جديد للقطاع السياحي الخاص، من خلال تنفيذ قرية سياحية متكاملة داخل مدينة شرم الشيخ للارتقاء بمنتج سياحة العائلات إلى منتج مُميز ومستوي أعلى Premium Segment يجذب العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة ومعدلات إنفاق مرتفعة.

وأشار الوزير إلى دعم واهتمام الوزارة بهذا التوجه الجديد في إطار دورها كرقيب ومنظم ومرخص للأنشطة المختلفة داخل الصناعة، موضحاً أن منتج سياحة العائلات هو أحد أهم المنتجات السياحية التي تركز عليها الوزارة حالياً نظراً لتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها.

وأكد على أن مثل هذه المشروعات الفندقية تحققت بفضل جهود القطاع الخاص وفي ظل ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية وبما انعكس إيجابياً على قطاع السياحة في مصر.

وأوضح أن ما يقوم به القطاع السياحي الخاص من استثمارات فندقية يساهم في تطوير قطاع الفنادق في مصر، وزيادة أعداد الغرف الفندقية وهو أحد المحاور الثلاثة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

كما أشار ناصر عبد اللطيف إلى أن السياحة في مدينة شرم الشيخ ليست مجرد إقامة بغرف فندقية ولكن هذه المدينة تقدم تجربة سياحية مختلفة، لافتاً إلى أن أهمية مشاركة مجموعة من أهم منظمى ووكلاء السفر والسياحة من الدول المختلفة في المنتدي أمس حيث يأتون ب 70 % من حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر، وهو ما سيساهم في زيادة الأعداد السياحية الوافدة لمصر ويشجع شركاء المهنة بالخارج من شركات الطيران على إطلاق رحلات طيران مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ.

ومن جانبهم، أشاد الحضور بجمال هذا المنتجع السياحي والإمكانات الهائلة التي يقدمها مما يجعله اضافة قوية للمقومات السياحية الموجودة بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن المنتدى والمعرض الأفريقي المصري للسياحة Africa Tourism Forum Egypt يعد أول تجمع سياحي مهني من نوعه في قارة أفريقيا ومصر، ويشارك في حضوره عدد كبير من ممثلي شركات السياحة العالمية ومنظمي الرحلات الدوليين وشركات الإدارة وكبرى شركات الطيران الدولية والخبراء والمتخصصين والمستثمرين في صناعة السياحة.