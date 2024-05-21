شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. تراجع هامشي لمؤشرات البورصة بالختام بضغوط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.841 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 33360 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11719 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8550 نقطة.