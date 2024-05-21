شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات يعلن أكبر طرح لتدعيم شبكات المحمول بجميع الطرق بـ5 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أكبر طرح فى التاريخ لتدعيم شبكات وأبراج المحمول على جميع الطرق المصرية بتكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، سيتم الإعلان عن تفاصيلها فى احتفالات 30 يونيو القادم.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الثلاثاء، والمخصص لمناقشة مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025.

وقال "شمروخ " إن الطرح الجديد يستهدف تغطية جميع الطرق علي مستوي الجمهورية، وسيعمل علي تدعيم شبكات المحمول ، والوصول إلى جميع الأقاليم.

وكامت النائبه سحر صدقي عضو مجلس النواب قد طالبت خلال اجتماع اللجنة بتغطية طريق أبوتشت الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، والذي لايوجد عليه أى تغطية أو شبكات أو أبراج محمول مما يزيد من خطورة الطريق، مشيرة إلى انعدام الخدمات علي طريق الصحراوي الغربي بأبوتشت.