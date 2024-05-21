شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل "تطبيق المنظومة المتكاملة" للعاملين بكهرباء جنوب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي فريق عمل منظومة الموارد البشرية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك لتفعيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنظومة المتكاملة للموارد البشرية بالتعاون مع مسئولي المنظومة بالشركة.

و يحتوى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنظومة المتكاملة للموارد البشرية على العديد من الخدمات للعاملين بالشركة وهى كالاتى:-

1- الاطلاع على البيانات الشخصية والوظيفية وتحديثها.

2– خدمة تقديم طلب تعديل بيانات.

3 – الاطلاع على مفردات المرتب الخاصة بالعامل.

4 – معرفة رصيد الاجازات عن العام الحالى.

وأكد المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على استمرارية الحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء وبذل المزيد من الجهد من أجل رفعة شأن الشركة وتقديم خدمات متميزة للعاملين بالشركة، موكدا أنه سيتم تفعيل جميع هذه الخدمات لجميع العاملين بقطاعات الشركة تباعا .

و وجه البيلى الشكر لقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر وعلى رأسهم المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس ادارة الشركة المحاسب محمد محمود السيسى عضو مجلس الادارة المتفرغ للموارد البشرية والشئون الادارية على سعيهم الدائم والمستمر لتطوير منظومة العمل بالموارد البشرية لتحقيق الاستفادة القصوى للشركة والعاملين.