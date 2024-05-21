شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسيرة "سيناء أمان" ترويجا للسياحة وتعزيزا للرياضات الموتورية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الرياضات الموتورية من أبرز المجالات التى تستقطب اهتمام الشباب فى مصر وحول العالم، ومن أجل تعزيز هذا القطاع وتنشيط السياحة في مصر، نظم نادى السيارات والرحلات المصرى بالتعاون مع إيجيبت رايدرز وضمن فعاليات احتفالات النادى بمئويته المسيرة الخاصة بسائقى الدراجات النارية المصريين تحت شعار "سيناء أمان".

انطلقت المسيرة أول أمس الأحد الموافق 19 مايو، وتستمر حتى يوم الجمعة 24 مايو وشهدت مشاركة واسعة من ما يزيد عن مائة شخص و80 دراجة نارية وعدد من سيارات الدفع الرباعى والسيارات الملاكى من عشاق هذه الرياضة المثيرة.



وقام اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس جهاز المدينة والعاملون فى فندق سويس، إن ريزوت بتنظيم استقبال مميز للمشاركين بالمسيرة عكس حفاوة الترحاب وحسن الضيافة.

وتعتبر مدينة دهب مزيج خاص من جمال الطبيعة الخلابة وتنوع الأنشطة الترفيهية بها حيث تتميز بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الزرقاء الصافية لتمثل تجربة مميزة لا تُنسى. كما تتميزسانت كاترين التى تقع فى جبال سيناء الشاهقة بطبيعتها الخلابة ومساراتها الجبلية المذهلة وهى مزار سياحى ودينى مقدس حيث تضم الدير القديم والمسجد المسمى بمسجد النبى هارون مما يجعل هذه المسيرة فرصة رائعة للتعرف على تاريخ المنطقة العريق وثقافتها الفريدة.

هذا وتعكس مسيرة "سيناء أمان" برعاية دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والشباب والرياضة، حرص النادى وجهوده فى التعاون مع الجهات المعنية لتنشيط السياحة والتعريف بسيناء بجمالها الطبيعى وتنوع تضاريسها وتقديمها كوجهة آمنة للقادمين اليها وذلك باستضافة هذه الأحداث الرياضية، مما يسهم فى جذب المزيد من السياح وزيادة الوعى بكنوز مصر وحضارتها العريقة ودعم الرياضات الموتورية كجزء من التنمية الشاملة للبلاد.

بهذا الحدث الرائع، يؤكد نادى السيارات والرحلات المصرى مكانته كمنصة لتنظيم الفعاليات الرياضية المميزة ودعم التنمية السياحية فى مصر، ويعزز الروح الرياضية والتفاعل الإيجابى بين مختلف فئات المجتمع فى بلادنا الآمنة دوما.