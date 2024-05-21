شكرا لقرائتكم خبر عن " البترول البحرية" تبدأ إنزال خط بحري بمشروع تنمية غرب البرلس لتعظيم إنتاج الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة خدمات البترول البحرية إحدى شركات قطاع البترول، عن بدء تنفيذ أعمال إنزال الخط البحري الجديد قطر 8 بوصة ضمن مشروع تنمية حقل غرب البرلس للبترول (بتروويب) الواقع في منطقة إدكو.

وسيتم تنفيذ هذه الأعمال باستخدام الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج 11 والوحدات المساعدة .



انزال خط جديد غرب البرلس

وتجدر الإشارة إلى أن شركة خدمات البترول البحرية PMS قد أسند لها مسئولية تنفيذ أعمال تركيب عدد 2 منصة بحرية وإنزال خطين بحريين بأقطار 8 و14 بوصة بحقل غرب البرلس البحري التابع لشركة "بتروويب"، وذلك بهدف تعظيم إنتاج الغاز من هذا الحقل.

وكانت PMS قد أنهت بنجاح كبير وبأعلى درجات الجودة والسلامة أعمال سحب الخط البحري بقطر 14 بوصة ضمن هذا المشروع.