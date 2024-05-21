شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه وتفاصيل 5 آلاف وظيفة فى اليونان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأخبارالهامة التى استعرضها الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، فى النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 على رأسها استمرار تراجع الدولار والذهب.. التفاصيل

وتراجعت أسعار معظم العملات اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري، حيث ننشر أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 21-5-2024، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 50.57 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

46.60 جنيه للشراء.

46.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.57 جنيه للشراء.

50.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.17 جنيه للشراء.

59.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.42 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

151.17 جنيه للشراء.

152.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.70 جنيه للشراء.

12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.82 جنيه للشراء.

12.81 جنيه للبيع.

وبالنسبة للذهب أشار عبد الحليم سالم أن سعر الذهب مصر شهد انخفاضا بحوالى 30 جنيها وذلك مع هبوط سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر والعيار الرئيسى فى الصاغة 3170 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 24 يسجل 3623 جنيها.

عيار 21 يسجل 3170 جنيها.

عيار 18 يسجل 2717 جنيها.

عيار 14 يسجل 2113 جنيها.

الجنيه الذهب 25360 جنيها.

وقام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية للشركة العربية للأدوية (ادكو) التابعة للشركة القابضة للأدوية، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وحرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التحديث وتوطين التكنولوجيا الجديدة، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة والذي يمتلك فرصا استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التعاقد علي 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ تمهيداً لضخها في 1500 منفذ مابين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة و شوادر على مستوى الجمهورية، في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الوزير، أن الكميات المتعاقد عليها تتضمن 5 آلاف رأس في محجر توشكي و 5 آلاف أخري في سفاجا إضافة إلي 10 آلاف رأس جار وصولها خلال الأيام المقبلة لافتا الى قيام الوزارة بضخ نحو 40 طناً من اللحوم الطازجة يومياً بمنافذ المجمعات تزيد إلي ما بين 120 و 150 طناً مع اقتراب العيد.

اتفق حسن شحاتة وزير العمل، مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني، وسفير اليونان لدى مصر، والوفد اليونانى المرافق لهما، على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة، ومُدربة إلى دولة اليونان، وتفعيل كافة أشكال التعاون والإتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدى العاملة المصرية إلى اليونان.

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن" الوزارة" جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة، في موسم صيف 2024 ،وجرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية، وتعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل-5000 عامل زراعى.



قال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة العمل، إن الوزارة أرسلت القائمة الأولى من العمالة المصرية الراغبين في العمل المُوسمى فى مجال الزراعة، فى موسم صيف 2024 فى اليونان، إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر إنتهاء الإجراءات التنفيذية، وأوضح خضر، أن الوزارة تستعد خلال تلك الفترة لإعداد قائمة ثانية بالعمالة الراغبة في العمل الموسمى في مجال الزراعة باليونان، فضلا عن إعداد قائمة بيانات لطلبات مستقبلية فى مجالات أخرى خاصة السياحة والبناء والتشييد.