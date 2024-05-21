شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21.. سعر الذهب اليوم يسجل 3175 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب فى مصر تطورات سعر جرام الذهب اليوم فى مصر لعيار 21 وعيار 18 وعيار 24 وسجلت أعيرة الذهب في مصر استقرار ملحوظ الآن، حيث تحركت أسعار الذهب فى مصر اليوم بشكل طفيف.

وقالت شعبة الذهب فى مصر، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3175 جنيها الآن وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3629 جنيها وعيار 18 يسجل 2721 جنيها.



وأشارت شعبة الذهب إلي أن سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 25400 جنيها وسعر النصف جنيه ذهب يسجل 12700 جنيها وسعر الربع جنيه ذهب يسجل 6350 جنيها.



أما عن سعر الذهب العالمى فقد تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، ويأتي هذا التراجع في ظل تقلص التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكى التى أشارت إلى ضرورة استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.



وسجل سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم انخفاض بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2406 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2426 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2418 دولار للأونصة.