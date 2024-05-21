شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة يونيكو بقيمة 46.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة لخدمات البترول (منطقة حرة)-يونيكو خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 997.5 ألف سهم بقيمة 46.5 مليون دولار، وصفقة على لوجستيكا للخدمات التعليمية بحجم تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 944.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة دار التربية للخدمات التعليمية بحجم تداول 265 ألف سهم بقيمة 265 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6 ملايين سهم بقيمة 1.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 102 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.841 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 709.3 مليون ورقة مالية بقيمة 5.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.6 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.27%، والعرب على 23.17%، واستحوذت المؤسسات على 43.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.52%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 113.6 مليون جنيه، 912.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 248.1 مليون جنيه، 335.6 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 439.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 33360 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11719 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8550 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 6896 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1622 نقطة.