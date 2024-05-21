شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 10 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" بنسبة 2.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.8%، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، ونزل قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%.

وانخفض قطاعا البنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وتراجع قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 6.5%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.5%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، وزاد قطاعا خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، ونما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.841 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 709.3 مليون ورقة مالية بقيمة 5.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.6 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.27%، والعرب على 23.17%، واستحوذت المؤسسات على 43.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.52%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 113.6 مليون جنيه، 912.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 248.1 مليون جنيه، 335.6 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 439.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 33360 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11719 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8550 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 6896 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1622 نقطة.