البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، ملياري يوان من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البنك المركزي أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.