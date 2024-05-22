المملكة تستعرض منظومة المياه لتطوير القطاع بالمنتدى العالمي في إندونيسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت المملكة أمام الدول المشاركة في معرض المنتدى العالمي للمياه المنعقد في إندونيسيا في الفترة (18 - 25 مايو 2024م)؛ خطط منظومة المياه، وأهدافها الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة المائية، إضافة إلى مساهمة المملكة في دعم قضايا وتحديات المياه إقليميا ودوليا، من خلال المعرض المصاحب للمنتدى.

واستعرضت المملكة من خلال المعرض مشاريعها الرائدة في تحلية المياه، وإعادة التدوير، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.

وقدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال المعرض عرضا مصورا لقصة المياه في المملكة، يحكي جهود الدولة في تقديم خدمات المياه منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود وحتى يومنا هذا، والاستراتيجية الوطنية للمياه ونظام المياه، وخطة العرض والطلب، وإدارة الطلب، والحد من الحفر غير النظامي، وإدارة وتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية، ومخاطر المياه، والدور الذي تقوم به منظومة المياه في المملكة لتطوير خدمات المياه واستدامتها.

وشاركت الشركة السعودية لشراكات المياه في المعرض، من خلال جناح استعرض مشاريع الشركة المتنوعة ما بين تحلية المياه المالحة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والنقل والخزن الاستراتيجي، إضافة إلى دراسة إمكانية تنفيذ السدود بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم استعراض إنجازاتها في تخفيض تكلفة تحلية المياه المالحة لأرقام هي الأقل عالميا.

واستعرضت شركة المياه الوطنية في المعرض تجربتها في إدارة منظومة توزيع مياه الشرب والمعالجة البيئية، حيث تم إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة لمحفظة المشاريع الرأسمالية المستقبلية للشركة، وعقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وضمن مشاركة شركة نقل وتقنيات المياه، استعرضت الشركة دورها في منظومة المياه في المملكة، حيث تعمل على إدارة وتشغيل وصيانة أطول شبكة نقل مياه في العالم وفق أسس تجارية، كما تعمل على تطوير محفظة مشاريع أنظمة نقل المياه والخزن الاستراتيجي بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقدمت المؤسسة العامة للري خلال المعرض نبذة عن محفظة المشاريع الخمسية للمؤسسة والمبادرات الاستراتيجية، كما استعرضت تجربتها في إعادة الاستخدام ومستهدفاتها حتى 2030، وأطر المراقبة الذكية لجودة المياه، ومشاريع المؤسسة بالتحول الرقمي، إضافة إلى استعراض تجربتها في تقنية ذكاء الأعمال لإدارة المياه بكفاءة في الزراعة، والتزامها بالمتطلبات الوطنية لحماية البيئة.

واستعرضت الهيئة السعودية للمياه دورها في الإشراف على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لقطاع المياه، وتخطيط وإدارة الأمن المائي، إضافة إلى تنظيم وتطوير سلاسل الإمداد المائي، وشهد جناح الهيئة استعراض منتجات ذراعها التدريبي «الأكاديمية السعودية للمياه»، وذراعها البحثي «معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة».