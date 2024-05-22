«مدن» تعرض الفرص الاستثمارية وممكنات صناعة الغذاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» خلال رعايتها الاستراتيجية لمعرض «سعودي فود شو 2024» المقام في الفترة (21 - 23 مايو 2024م) بواجهة الرياض برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الفرص الاستثمارية وممكنات صناعة الغذاء.

يأتي ذلك ضمن التزام «مدن» بدورها في تحفيز استثمارات القطاع الصناعي، انطلاقا من ريادتها المحلية وحضورها المؤثر في تعزيز الصناعات النوعية، فضلا عن خبراتها الممتدة لأكثر من عقدين في تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية واعدة، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات المستثمرين وتدعم خطط تمكين الصناعة في المملكة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، المتحدث الرسمي لمدن المهندس علي العمير أن مشاركة «مدن» الاستراتيجية في النسخة الثانية لمعرض «سعودي فود شو 2024» تأتي امتدادا للنجاح الاستثنائي الذي حققه المعرض العام الماضي بمشاركة أكثر من 35 دولة وما يزيد عن 500 علامة تجارية من شتى أنحاء العالم.