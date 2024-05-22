الخريف يبحث مع رؤساء شركات عالمية التعاون في مجالات صناعة الطيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مع عدد من رؤساء شركات الطيران العالمية، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، على هامش أعمال مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وتضمنت لقاءات الخريف، كلا من: رئيس شركة «كوماك - COMAC»، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إمبراير» التجارية، ورئيس شركة «بوينج» العالمية، إذ تطرقت المحادثات إلى تعزيز التعاون في مختلف مجالات صناعة الطيران، واستعراض الممكنات التي توفرها المملكة في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وجذب الاستثمارات وتطوير التقنيات الحديثة ونقل المعرفة.

كما قام الخريف بجولة على كثير من شركات الطيران العالمية المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، بما في ذلك شركة «إيرباص»، وشركة «بوينغ»، وطيران الرياض، وغيرها، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة، وآخر ما توصلت إليه في قطاع الطيران والقطاعات المرادفة له.

يذكر، أن مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 20 ـ 22 مايو 2024، يستعرض فرصا استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، بھدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، والوصول لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وذلك بمشاركة أكثر من 30 وزيرا، و77 من قادة سلطات الطيران المدني، ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم، و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران في أكثر من 120 دولة.