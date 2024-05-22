كيف يخدم تطوير البنية الأساسية لميناء الحمراء البترولى خطط الإنتاج بالصحراء الغربية؟

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القاهرة - سامية سيد - تخدم الجهود الاستباقية لتحديث البنية الأساسية والتطوير فى إطار استراتيجية تعظيم القيمة المضافة لميناء الحمراء البترولى وزيادة طاقته الاستيعابية وقدرة الشمندورة البحرية به، وكذا ما به من معدات وتجهيزات، خطط العمل والإنتاج البترولى بالصحراء الغربية وخطط البحث والاستكشاف فى المياه العميقة بغرب البحر المتوسط التى تعد منطقة بكر مهمة تم وضعها على خريطة البحث والاستكشاف خلال الفترة الأخيرة.

وفى هذا الإطار أكد المهندس طارق الملا خلال الجولة التفقدية لموقف المشروعات الجديدة بمناطق التوسعات بميناء الحمراء البترولى، أن القيادة السياسية والحكومة دعمت الدراسات الاستباقية محددة الأهداف لتطوير المنطقة بما يخدم عدة أهداف ومنها تعظيم دور المنطقة البترولية بميناء الحمرا لخدمة الأهداف التوسعية والعمران السكانى والزراعى والصناعى والسياحى الذى تعمل الدولة على تحقيقه بخطط واستراتيجيات واضحة.

وأكد المهندس طارق الملا، أن المناورة البحرية لمكافحة التلوث البترولى بالميناء بشراكة عالمية مع أكسون موبيل أوضحت مدى الجاهزية التى تحققت لدى الكوادر والمرافق والإمكانيات التى تملكها صناعة البترول المصرية وتؤهلها لدعم المزيد من الاستثمار ذى الجدوى والذى يخدم أهداف مصر فى تحقيق النمو والتنمية المستدامة، مشيداً بالجهود المميزة لكوادر شركتى ويبكو وبتروجت وما يتم تقديمه فى تنفيذ المشروعات من تصميم وإدارة وتنفيذ والمستوى الذى تقدمه بخبرات يُشهد لها بها.

وفيما يتعلق بموقف أعمال مشروع التوسعات بالمنطقتين الشمالية والجنوبية للميناء، الذى تنفذه شركة بتروجت، أوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) إحدى شركات قطاع البترول، المُشغلة للميناء أنه جار استكمال تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة تخزين 130 ألف طن من المنتجات البترولية وتضم 8 مستودعات تخزين بواقع ثلاث مستودعات للسولار ومثلها للبنزين 92 و95 بالإضافة الى مستودعى وقود الطائرات وإقامة منصة الشحن لمركبات نقل الوقود والمرافق والخدمات اللازمة لتشغيلها، ولفت إلى أن القدرة النهائية للمنطقة مع اكتمال مراحلها ستصل الى 400 الف طن منتجات بترولية و 9 ملايين برميل خام.

وتضمنت جولة الوزير تفقد اعمال التوسعات بالمنطقة الشمالية لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع للمشروع الذى يتضمن إنشاء 8 مستودعات تخزين للبترول الخام لمضاعفة قدرة ميناء الحمراء البترولى على تخزين واستقبال وتداول الخام استمراراً للتطوير المتلاحق الذى يشهده الميناء ليكون مركزاً مصرياً استراتيجياً لتداول البترول على ساحل البحر المتوسط .

واستعرض المهندس إبراهيم مسعود تقدم الاعمال الحالي بالمشروع موضحاً أنه يجرى العمل بالتوازى في كافة مراحله، ومن المخطط ادخال اول مستودعين للخدمة ( مستودعى 9 و 10 بالميناء ) الى الخدمة خلال العام الحالى، كما يجرى تنفيذ مستودعى 11 و12 بما يسمح بالوصول بقدرة تخزين الخام بالميناء إلى 3ر5 مليون برميل كمرحلة أولى بعد انتهاء تنفيذ المستودعات الأربع التي يصل سعة المستودع الواحد منها إلى 630 ألف برميل، هذا علاوة على انتهاء وضع الأساسات لأربع مستودعات أخرى بالمشروع.