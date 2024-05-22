شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ عند 95 جنيها للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات بورصة الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء وسجلت أسعار الفراخ اليوم في الأسواق تسليم أرض المزرعة مستويات 85 و87 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 95 إلي 98 جنيها.

ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 95 و97 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها.

ويسجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 95 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 98 جنيها وقد يصل الي 100 جنيها في مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

في ذات السياق استقرت أسعار البيض في السوق المصري لتسجل أدني مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للابيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدي .