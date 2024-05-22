الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الاسبوع" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22-5-2024، في البنوك المصرية.

وصل الدولار في البنك المركزي المصري إلى 46.58 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.