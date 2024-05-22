شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم» توافق على تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة ( الاجتماع الأول).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

وأضافت أن النتائج تتضمن: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

وأشارت إلى أن النتائج تشمل: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

ولفتت إلى أن النتائج تتضمن: الموافقة على صرف مبلغ (4,725,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

وذكرت أن النتائج تشمل: الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م. بأتعاب إجمالية قدرها 1,088,000 ) ريال.

وتتضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2024م.

وشملت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,089,149,000) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة (8,211,341) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لمدة عشر سنوات إضافية تبداً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية ، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة (بأغراض الشركة)، والموافقة على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة (بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل سياسة ومعايير مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، والموافقة على تعديل معايير المنافسة.