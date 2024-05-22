شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في «المجتمع الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المجتمع الرائدة الطبية عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 21 مايو 2024م على قبول استقالة عضو لجنة الترشيحات والمكآفات م. عثمان محمد علي خوجه.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاستقالة تسري من تاريخ تقديمها بتاريخ 21 مايو 2024م.

وأضافت أن الاستقالة جاءت بسبب عدم تفرغه.