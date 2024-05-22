الاقتصاد

استقالة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في «المجتمع الطبية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المجتمع الرائدة الطبية عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 21 مايو 2024م على قبول استقالة عضو لجنة الترشيحات والمكآفات م. عثمان محمد علي خوجه.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاستقالة تسري من تاريخ تقديمها بتاريخ 21 مايو 2024م.
وأضافت أن الاستقالة جاءت بسبب عدم تفرغه.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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