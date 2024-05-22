شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على انتخاب 5 أعضاء بمجلس إدارة «المتحدة للتعدين» والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.وأضافت أن النتائج شملت: الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.وأوضحت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعيين (بيكر تلي) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 432 الف ريال.وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ من 30/05/2024م وتنتهي في 29/05/2027م:والأعضاء هم: م. خالد الشامي، وم. رائد المديهيم، ود. عبدالله المعجل، وعلي الدخيل،وعبدالرحمن البلوي.وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2024م.وشملت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 1,275,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.وشملت النتائج: الموافقة على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة.ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، والموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة.وذكرت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة، والموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات المجلس.وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس، والموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي والخاصة صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح، والموافقة على تعديل المادة 50 من النظام الأساسي والخاصة بدعوى المسؤولية.