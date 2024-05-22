شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللحوم اليوم.. شعبة القصابين تكشف تطورات أسعار اللحوم بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة القصابين تفاصيل تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم والتي تسجل استقرار ملحوظ بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة سجلت الأسعار 300 جنيه، ويجرى طرح الكيو في منافذ امان بسعر 290 جنيها للكيلو إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها.

وكشفت شعبة القصابين أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 320- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيها للكيلو.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير فى الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.