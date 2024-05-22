شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 بمستهل تعاملات الأربعاء يسجل 3165 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر هبوطا ملحوظا بحوالي عشرة جنيهات بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 وذلك من هبوط ملحوظ في سعر الذهب العالمي بعد تسجيل مستويات قياسية.

وكشفت شعبة الذهب في مصر تطورات سعر جرام الذهب اليوم في مصر لعيار 21 وعيار 18 وعيار 24 وسجلت أعيرة الذهب في مصر تراجع ملحوظ الآن، حيث تحركت أسعار الذهب في مصر اليوم بشكل طفيف نحو الهبوط بحوالي 10 جنيهات.

وقالت شعبة الذهب في مصر، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3165 جنيها الآن وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3617 جنيها وعيار 18 يسجل 2713 جنيها.

وأشارت شعبة الذهب إلي أن سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 25320 جنيها وسعر النصف جنيه ذهب يسجل 12660 جنيها وسعر الربع جنيه ذهب يسجل 6330 جنيها.

أما عن سعر الذهب العالمي فقد تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس الثلاثاء بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، ويأتي هذا التراجع في ظل تقلص التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى ضرورة استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

وسجل سعر الذهب الفوري خلال تداولات أمس انخفاض بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2406 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2426 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2418 دولار للأونصة.



