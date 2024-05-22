شكرا لقرائتكم خبر عن 13 يونيو.. «لين الخير» تناقش تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس ادارة شركة لين الخير للتجارة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

وبحسب بيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاده الجمعية عن طريق وسائل التنقية الحديثة في تمام الساعة (19:45) يوم الخميس بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م. جدول أعمال الجمعية ويتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.

وقالت الشركة إن الجدول يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

وأضافت أن الجدول يشمل: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

وأشارت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

وأفادت بأن الجدول يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

وذكرت أن الجدول يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ويتضمن الجدول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (6.441.478) ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

ويشمل الجدول: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين شاكر عبدالكريم حسين الصائغ - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/11/ 2025م .خلفاً للعضو السابق أحمد ناصر احمد الصائغ- عضو مستقل