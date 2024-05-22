شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لازوردي» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد، أمس، في تمام الساعة 09:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

وأضافت أن النتائج شملت: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (PKF) محاسبون قانونيون كمراجع مستقل لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.

وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بمبلغ إجمالي قدره (17,250,000) ريال بواقع (0.30) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (3%) من رأس مال الشركة.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 24/12/1445هـ الموافق 10/06/2024م.

وذكرت أن النتائج شملت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وتضمنت النتائج: عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وشملت النتائج: عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.