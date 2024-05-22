شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية» توصي بعزل عضوين من مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية، أنه بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت فقد قرر مجلس الادارة، والتزاماً منه بحماية مصالح الشركة ومساهميها الرفع بتوصية للجمعية العامة للتصويت على إنهاء عضوية زياد بن عبد اللطيف البراك ونائل بن سمير فائز وعزلهما من مجلس إدارة الشركة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، جاء في حيثيات ومسببات توصية اللجنة قيام العضوين بالاعتراض على قرارات اتخذها المجلس حماية لمصالح الشركة ومساهميها.

ونوهت برفع تقرير كامل عن أسباب عزل العضوين للجمعية العامة قبل التصويت عليه عملاً بقواعد الإفصاح.