شكرا لقرائتكم خبر عن «سال» توقع اتفاقية ملزمة مع «مطارات الرياض» بـ458 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية اتفاقية مشتركة ملزمة مع شركة مطارات الرياض لإيجار وتطوير مرافق الشحن الجوي بقرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الصفقة تشمل لإيجار وتطوير مساحة 90,000 متر مربع من مرافق الشحن الجوي لمدة 20 سنة.
وأضافت أن قيمة الصفقة 458 مليون ريال لكامل مدة الاتفاقية، أو نسبة مشاركة سنوية في الإيرادات (تتراوح من 4% الى 6.5% خلال مدة العقد)، أيهما أعلى.
وتشمل شروط الصفقة: عقد إيجار لمدة 20 سنة تلتزم خلالها سال السعودية للخدمات اللوجستية بكامل عمليات التطوير والتأهيل والصيانة لكامل المساحة المستأجرة.
ويتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تخفيض تكاليف الإيجار لمبلغ يصل لـ 500 مليون ريال على مدى فترة الإيجار البالغة 20 عامًا مع قيمة استثمار متوقعة بـ 350 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الصفقة تشمل لإيجار وتطوير مساحة 90,000 متر مربع من مرافق الشحن الجوي لمدة 20 سنة.
وأضافت أن قيمة الصفقة 458 مليون ريال لكامل مدة الاتفاقية، أو نسبة مشاركة سنوية في الإيرادات (تتراوح من 4% الى 6.5% خلال مدة العقد)، أيهما أعلى.
وتشمل شروط الصفقة: عقد إيجار لمدة 20 سنة تلتزم خلالها سال السعودية للخدمات اللوجستية بكامل عمليات التطوير والتأهيل والصيانة لكامل المساحة المستأجرة.
ويتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تخفيض تكاليف الإيجار لمبلغ يصل لـ 500 مليون ريال على مدى فترة الإيجار البالغة 20 عامًا مع قيمة استثمار متوقعة بـ 350 مليون ريال.