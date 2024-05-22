شكرا لقرائتكم خبر عن «الوسائل الصناعية» توقع مذكرة تفاهم مع «الوطنية للإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الوسائل الصناعية مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان لتوريد منتجاتها للبنية التحتية لمشاريع الإسكان.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مذكرة التفاهم تتضمن شراء مواد لموردين ومقاولين الشركة الوطنية للإسكان.

وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا من تاريخ توقيع المذكرة، مشيرة إلى أن الأثر المالي سيكون زيادة الحصة السوقية من خلال دعم وتسريع عملية توريد منتجات الشركة لأعمال البنية التحتية للشركة الوطنية للإسكان.