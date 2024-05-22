الاقتصاد

«الوسائل الصناعية» توقع مذكرة تفاهم مع «الوطنية للإسكان»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الوسائل الصناعية مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان لتوريد منتجاتها للبنية التحتية لمشاريع الإسكان.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مذكرة التفاهم تتضمن شراء مواد لموردين ومقاولين الشركة الوطنية للإسكان.
وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا من تاريخ توقيع المذكرة، مشيرة إلى أن الأثر المالي سيكون زيادة الحصة السوقية من خلال دعم وتسريع عملية توريد منتجات الشركة لأعمال البنية التحتية للشركة الوطنية للإسكان.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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