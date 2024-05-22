شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس مجلس إدارة «النايفات للتمويل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة النايفات للتمويل استقالة رئيس مجلس الإدارة صالح بن ناصر العمير من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة ومن عضويته في مجلس الإدارة واللجان.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاستقالة، نظراً لاختلاف وجهات النظر حول آلية عمل أعضاء المجلس واللجان.

وأضافت أن تاريخ تقديم الاستقالة 1445-11-13 الموافق 2024-05-21، على أن تسري منذ تاريخ تقديمها.