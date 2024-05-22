شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد سعر الطرح النهائي لاكتتاب «رسن» عند 37 ريالا للسهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهما المستشاران الماليان ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة رسن لتقنية المعلومات إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة.
ونوهت بتحديد سعر الطرح النهائي بــ (37) ريالا للسهم الواحد، وبنسبة بتغطية 129.1x من إجمالي الأسهم المطروحة.
علماً بأن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها (22,740,000) سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.
ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (2,274,000) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
تجدر الإشارة إلى أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، و بنك الراجحي كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد الذي سيكون لمدة يومين، الموافق الأربعاء 29/05/2024م إلى يوم الخميس الموافق 30/05/2024م.
ونوهت بتحديد سعر الطرح النهائي بــ (37) ريالا للسهم الواحد، وبنسبة بتغطية 129.1x من إجمالي الأسهم المطروحة.
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ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (2,274,000) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
تجدر الإشارة إلى أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، و بنك الراجحي كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد الذي سيكون لمدة يومين، الموافق الأربعاء 29/05/2024م إلى يوم الخميس الموافق 30/05/2024م.